Ветер в Ставрополье перевернул более 10 машин. Видео

В Ставропольском крае бушует непогода. Сильный порывистый ветер опрокинул грузовики на дорогах региона.

Шквалистый ветер повредил кровлю домов, нарушил электроснабжение и опрокинул девять автомобилей «Газель» и две фуры. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону. Отмечается, что скорость ветра достигает 23 метров в секунду.

Кровля двухэтажного четырехквартирного жилого дома была повреждена в Андроповском районе. В поврежденном доме проживают 10 человек, из них четверо детей. Отключение электроэнергии произошло в Минеральных Водах. В сообщении ведомства говорится, что ориентировочно в зоне отключения 3,9 тысячи человек.

Очевидцы публикуют кадры наплыва стихии в социальных сетях.