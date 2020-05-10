Ветер усилился в Москве. Водителей призвали быть осторожнее

Порывы ветра в столице и Московской области усилились, поэтому горожан призывают быть аккуратными на улице. Такое обращение распространил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

До конца дня в московском регионе ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, предупредили в МЧС.

«Будьте сегодня аккуратнее, если нужно на улицу. А лучше оставайтесь дома, там безопаснее», — написал ЦОДД в Twitter.

В воскресенье, 10 мая, ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Столбики термометров в столице покажут +15…+17 градусов, в области воздух прогреется до +13...+18 градусов. Из-за сильных порывов ветра москвичам рекомендуется не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Зато 12 мая все наладится. В этот день синоптики прогнозируют жару до +26 градусов.