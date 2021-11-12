Вестибюль станции метро «Площадь Ленина» в Петербурге временно поменяет режим работы

В Санкт-Петербурге изменится работа вестибюля станции метро «Площадь Ленина». Жителей и гостей Северной столицы предупреждают, что он будет работать исключительно на выход в период с 13 по 14 ноября включительно. Об этом написала «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу городской подземки.

Изменения в работе связаны с проведением капитального ремонта эскалатора. Представители метрополитена также отметили, что до конца года выход на Финляндский вокзал будет закрыт по будням с 08:00 до 09:00, а с 17:00 до 18:50 — ограничен.

Пользователям городского транспорта рекомендовано заранее продумывать свой маршрут в связи с изменениями в расписании работы станции метро.