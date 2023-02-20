20 февраля 2023, 15:20
Вестеровский уйдет с поста зампреда ЦБ
С 28 февраля Руслан Вестеровский уйдет с поста заместителя председателя российского Центробанка. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт регулятора.
Отмечается, что Вестеровский решил продолжить карьеру вне Центробанка.
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«Вестеровский отвечал за важнейшие внутренние реформы в Банке России — от создания прозрачной системы оплаты труда до внедрения ценностей и принципов корпоративной культуры», — цитирует председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину РИА ФАН.
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Глава регулятора пожелала Вестеровскому успехов на новом месте работы.
Центробанк
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