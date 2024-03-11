Эксклюзив 11 марта 2024, 11:28 Весна взялась за дело. Москвичам пообещали теплую неделю Синоптик Шувалов сообщил о потеплении в Москве на этой неделе РИА «Новости»

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Неделя с 11 по 17 марта в Москве будет теплой и солнечной. Об этом в беседе с «360» сообщил синоптик Александр Шувалов. По его словам, весна вступает в свои права.

«Я вас не буду пугать похолоданием. Нас ждет основательное потепление, не мимолетное такое — шаг вперед, два шага назад, а основательное. Весна возьмется за дело. Сегодня самая холодная ночь была, больше такая погода не повторится», — поделился собеседник.

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По его словам, в ночное время суток в Москве сохранится небольшой минус, но днем будет тепло.

«Всю неделю в Москве будет преобладать солнечная погода, дневные температуры пойдут в рост. В ближайшие дни — до четверга включительно, воздух прогреется до +4…+5 градусов. А в пятницу, субботу и воскресенье ожидается +6…+7 градусов тепла. То есть среднесуточная температура преодолеет нулевую отметку. Будем радоваться ручьям, капели и солнцу», — добавил Шувалов.

Синоптик напомнил, что последние 16 дней в Москве не было осадков, однако к концу недели их вероятность увеличится. В выходные дни в столице может пройти слабый дождь, подытожил он.