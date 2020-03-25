Весна вернулась после паузы. Выходные в Москве и Подмосковье будут теплыми и солнечными

На выходных в Москве и Подмосковье будет тепло и солнечно. Температура вновь опередит свою климатическую норму, на этот раз на 4-5 градусов.

«В выходные погода будет довольно теплая, осадков не ожидается, при переменной облачности. Ночная температура уже будет положительная — порядка 3—5 градусов, днем воздух будет прогреваться градусов до 8-10 тепла», — рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова РИА «Новости».

На выходных повысится не только температура, но и атмосферное давление — до 752 миллиметров ртутного столба.

По мнению Поздняковой, похолодание, которое наступило в последние дни, можно назвать паузой в климатической весне из-за отрицательных температур. С пятницы станет заметно теплее, а значит климатическая весна вернется.

Сейчас в Москве около +6, но ночью температура опустится до -2 градусов. В течение дня сохранится небольшая облачность, осадков не ожидается. В четверг, по прогнозам синоптиков, будет до +13 градусов, но ночью по-прежнему сохранится минус.