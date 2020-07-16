Весенний призыв завершился в России

В России завершилась весенний призыв, который проходил в условиях пандемии коронавируса. Российские войска пополнились 135 тысячами новобранцев.

Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны РФ.

В соответствии с указом президента РФ от 30 марта 2020 года весной этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы РФ, воинские формирования и органы было призвано и направлено 135 тысяч человек Пресс-служба Минобороны РФ

В ведомстве отметили, что в этом году призыв проходил в условиях распространения коронавирусной инфекции. Поэтому военные комиссариаты перевели на усиленный противоэпидемический режим работы.

Отмечается, что вызов новобранцев перенесли с апреля на май. Призывников не вызывали в военкоматы — с ними проводили беседы по телефону или по видеосвязи.

«По результатам выполненных противоэпидемических мероприятий в военные комиссариаты и на сборные пункты субъектов РФ не допущено около полутора тысяч человек с признаками респираторных заболеваний (ОРВИ)», — сообщили в министерстве.

Минобороны подчеркнуло, что все призывники перед отправкой в места служения прошли анализ на выявление коронавирусной инфекции.