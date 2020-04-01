В России 1 апреля начался весенний призыв в армию

Весенний призыв в армию начнется с сегодняшнего дня в России. Вооруженные силы должны набрать примерно 135 тысяч человек — столько отслужили в прошлом году.

Призыв будет идти до 15 июля этого года. При этом ранее сообщалось, что из-за вспышки нового типа коронавируса призывников отправят на места службы не раньше 20 мая.

Для безопасности призывников будет предусмотрен ряд ограничений. Молодых людей также проверят на 2019-nCoV до службы, а после изолируют на 14 дней от основного состава для карантина. Также разброс по частям России будет предусмотрен таким образом, чтобы в одном месте не скапливалось много народу.

«Призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов», — передает РИА «Новости» слова начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ генерал-полковника Евгения Бурдинского.

Приказ о старте весеннего призыва подписал президент России Владимир Путин в понедельник 30 мая.