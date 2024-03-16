16 марта 2024, 03:29
Весенние танцы медведей в Приморье сняли на видео
Первые весенние танцы двух медведей попали на видео в нацпарке Приморья
Медведи вышли из спячки и «станцевали» у одного из деревьев. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка «Земля леопарда».
Видеокамера зафиксировала представителей сразу двух видов: бурого и белогрудого. Они чесались спинами о ствол дерева. Со стороны эти движения немного напомнили необычный танец.
Реклама
По словам работников нацпарка, после пробуждения медведи особой активностью не отличаются. Они мало едят и не уходят далеко от берлоги. Однако могут оставлять метки на маркировочных деревьях, сигнализируя сородичам о своем присутствии.
Ранее сотрудники нацпарка Приморья рассказали о самке дальневосточного леопарда, которая любит позировать на одном месте. Ученые заметили, что она предпочитает пролезать под одним и тем же упавшим деревом.
Медведи
Приморье
Животные
Реклама
Реклама