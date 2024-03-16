Общество 16 марта 2024, 03:29 Весенние танцы медведей в Приморье сняли на видео Первые весенние танцы двух медведей попали на видео в нацпарке Приморья

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Медведи вышли из спячки и «станцевали» у одного из деревьев. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка «Земля леопарда».

Видеокамера зафиксировала представителей сразу двух видов: бурого и белогрудого. Они чесались спинами о ствол дерева. Со стороны эти движения немного напомнили необычный танец.

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По словам работников нацпарка, после пробуждения медведи особой активностью не отличаются. Они мало едят и не уходят далеко от берлоги. Однако могут оставлять метки на маркировочных деревьях, сигнализируя сородичам о своем присутствии.

Ранее сотрудники нацпарка Приморья рассказали о самке дальневосточного леопарда, которая любит позировать на одном месте. Ученые заметили, что она предпочитает пролезать под одним и тем же упавшим деревом.