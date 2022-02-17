Весенние коллекции одежды попадут в магазины с опозданием

Любителям шопинга придется подождать весенние коллекции одежды российских производителей чуть дольше обычного. В магазины они попадут с опозданием минимум в две недели.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителей таких брендов, как Ksenia Knyazeva, I Am Studio, Naumi. В «Снежной королеве» также подтвердили задержки по пошиву.

Предприятия не успели произвести в срок часть новой коллекции из-за распространения «омикрона». Некоторые цеха оказались закрытыми на карантин из-за массовой заболеваемости сотрудников. Задержки в поставках новой коллекции, по словам представителей бизнеса, могут плохо обернуться и для компаний. Такое развитие событий может привести к потере 5% годовой выручки.

При этом в Минпромторге изданию сообщили, что в ведомство не поступало информации о закрытии швейных цехов, равно как и запросов о нужности специализированной поддержки бизнеса.

С учетом итогов прошлого года, как отметили в ведомстве, с внешними факторами швейные предприятия справляются.

Английский блогер Бекки Хьюгз в своем Instagram поделилась секретом экономии на одежде. По словам девушки, она покупает одежду исключительно в секонд-хендах. Это позволило ей начать экономить, поскольку раньше она тратила большие суммы на одежду.