«Веселящий газ» предложили запретить продавать в Сети

Продажу «веселящего газа» в Сети необходимо запретить. Также нужно в досудебном порядке блокировать сайты, пропагандирующие его реализацию. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по регламенту Наталья Костенко.

Депутат планирует 6 августа обратиться со своим предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщила газета «Известия». В своем письме Костенко отметила, что Росмолодежь заблокировала 12 сайтов, которые незаконно продавали «веселящий газ». При этом МВД и Генпрокуратура не наделены подобными полномочиями.

«В целях более эффективной работы по выявлению и блокировке интернет ресурсов по продаже закиси азота прошу рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства № 1101, допускающих органам МВД и прокуратуры осуществлять подготовку и принятие решений об ограничении доступа в досудебном порядке», — написала депутат.

Она добавила, что сейчас не блокируют сайты, на которых есть информация о запрете продажи «веселящего газа» физлицам, а также стоит возрастной ценз 18+. Костенко отметила, что необходимо ввести дополнительные требования к таким сайтам, чтобы не допустить продаж физическим лицам.