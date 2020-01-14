Весь Ростов-на-Дону несколько дней искал двух пропавших детей. Но они никуда не исчезали

В результате безуспешных поисков двух детей в Ростове-на-Дону выяснилось, что они никуда не пропадали. Заявивший об их пропаже и назвавшийся родственником мужчина оказался душевнобольным.

О пропаже 14-летней Ольги Войловой и ее четырехлетнего брата Евгения стало известно 12 января. В полицию позвонил мужчина, представившийся их братом. Он сообщил, что дети пропали несколько дней назад, но семья искала их своими силами. Якобы дети ушли гулять в Соловьиную рощу 10 января и пропали.

«Сотрудниками полиции установлен житель области, который ранее сообщил о пропаже двух несовершеннолетних детей. В ходе допроса мужчина пояснил, что звонил в нетрезвом состоянии», — сообщили ТАСС в пресс-службе ростовского главка МВД. Звонивший уже не раз проходил лечение в спецучреждениях и для принятия дальнейшего решения будет передан врачам.

Как сообщили местные СМИ, детей искали около 30 человек: волонтеры с собаками, полиция, «Российский союз спасателей» и пожарные. В отношении заявителя сразу возникли подозрения, после звонка в органы он отключил телефон и на связь не выходил. Однако в полиции решили не прекращать поиски, которые продолжались два дня.