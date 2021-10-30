Весь общепит Ростовской области закроют на неделю

В первую неделю ноября все кафе, рестораны, столовые, буфеты и другие точки общепита прекратят работу в Ростовской области. Постановление об этом подписал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Распоряжение о дополнительных ограничениях будет действовать с 1 по 7 ноября включительно, сообщил ТАСС. Действие документа распространяется на все предприятия общественного питания.

До этого в Ростовской области уже ужесточали ограничительные меры по работе общепита. Кафе, рестораны и другие заведения не могли работать с 21:00 до 06:00, но в другие часы они все же могли продолжать функционировать.

В официальном Telegram-канале правительства региона на фоне введения новых запретов напомнили о том, что наиболее пострадавшие в период нерабочих дней представители бизнеса могут получить безвозмездные гранты. Право на них есть у субъектов малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО.

Выплата составит 12 792 рубля на одного сотрудника. Начислят деньги единовременно. Важно, чтобы организация была зарегистрирована либо в едином реестре субъектов МСП, либо в реестре СОНКО Минэкономразвития.