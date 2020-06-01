Верующим разрешили посещать подмосковные храмы. Службы будут проводить на открытом воздухе

Подмосковные храмы открывают двери для прихожан. Но есть некоторые особенности работы. К примеру, пока основные службы будут проводить на территориях у храмов, а не внутри.

«Для того, чтобы не было скопления людей внутри помещения, службы будут проводиться на открытом воздухе. Практически у каждого храма есть своя территория. При этом будет соблюдаться дистанция 1,5 метра, а люди должны быть в масках», — рассказал «360» секретарь Московского епархиального управления Михаил Егоров.

Он отметил, что богослужения в регионе проводились и раньше, но без участия прихожан. В храме были только священники. Сейчас же попасть на территорию церкви могут все.

«Пока в это время будет очень строгая дезинфекция икон, также есть рекомендации не давать крест людям в руки, а возлагать на голову. Крещение и венчание проводятся пока только для самого близкого круга родственников», — рассказал Егоров.

Священник напомнил, что на этой неделе в храмах пройдут две больших службы. 6 июня — Троицкая суббота — день всеобщего поминовения усопших, а 7 июня — день Святой Троицы, один из самых массовых дней по посещаемости в храмах.

Ранее религиозным учреждениям представили новые правила работы. Сначала заходить внутрь смогут не более 10 прихожан. Людям старше 65 лет лучше воздержаться от служб.