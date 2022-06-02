Верующим посоветовали быть мягче

Вести к вере надо мягко, а не через запугивание. Таким мнением в интервью «360» поделился священник, блогер и настоятель храма Георгия Победоносца Павел Островский.

С морализаторством со стороны «опытных» верующие сталкиваются многие. Это и дети, которых ругают родители за неподобающее поведение во время службы. Также с подобным высокомерием сталкиваются и взрослые, которые впервые приходят в Церковь и получают нравоучения от старшего поколения. По словам Островского, оба подхода неверны.

Детей надо не запугивать, а выводить на разговор

Современные подростки действительно иногда смотрят видео в соцсети прямо на службе в храме. Они занимаются этим от скуки: молебны идут по несколько часов и на церковно-славянском языке. Некоторые считают подобные ситуации отражением пропасти между современным поколением и церковью. Однако Островский отметил, что не надо оскорблять подростков только за то, что они выросли в век технологий и многообразия контента.

«Во-первых, я защищу у подростков. К ним зачастую относятся с высокомерием, называя молодежь „поколением Tik-Tok“. Так делать не надо. Они, конечно, смотрят и короткие видео — как, впрочем, и многие взрослые люди. Но в то же время они читают и большие тексты наравне со старшим поколением», — сказал Островский.

Источник фото: РИА «Новости»

Священнослужитель отметил, что подобное высокомерное отношение ни к чему хорошему не ведет: Напротив: видя негатив в свою сторону, подростки становятся закрытыми. К тому же, во все времена дети скучали и занимались своими делами во время церковных богослужений. Островский отметил, что нормой является и сомнение в вере со стороны подростков.

«Всегда было нормально, когда подростки все переосмысляли. Когда они во всем начинали сомневаться, и в том числе даже достигали атеизма. Потому что неверие — довольно высокая ступенька. Есть еще и ступенька нулевая. Она очень плохая. Это когда человеку все равно», — сказал настоятель.

По мнению Островского, ребенок с позицией «мне все равно на Бога и ближних» — поражение в воспитании со стороны верующих родителей. Но если ребенок сомневается в вере — с ним можно говорить, обсуждать и дискутировать.

«Это достижение. Это говорит о наличии доброго контакта между папой и ребенком, и мамой и ребенком», — отметил Островский.

По его мнению, заскучавших на церковной службе детей нельзя «отбрасывать». Напротив: создавать условия для самостоятельного развития веры. Также он отметил, что морализаторство — самый короткий путь к разрыву контакта со своим ребенком.

Старшее поколение верующих нуждается в снисходительности

Бытует мнение, что многие даже во взрослом возрасте боятся идти в Церковь из-за страха быть непринятыми. Ведь надо знать правила подбора одежды, корректно совершать все обряды, К тому же, многие работники храмов часто выглядят озлобленными. Островский сказал, что это не совсем так.

«Нет, они не озлоблены. Просто сама их позиция, когда они хотят кого-то научить — вот она выглядит не добро. А когда ты хочешь выслушать и понять человека — это добрая позиция», — отметил он.

По мнению Островского, прихожанин-новичок может дезориентироваться, если в него со всех сторон полетят нравоучения. В начале человек может не знать каких-то правил и традиций. И когда он вместо доброты встречается с какими-то укоризненными взглядами, это не поможет раскрыться его вере. Островский предположил, что это связано с особенностями нынешнего старшего поколения, и подобное отношение со временем исчезнет как явление.

Источник фото: РИА «Новости»

«Это просто нужно пережить, я думаю, это поколение постепенно уйдет, и придет другое. Я вот вижу, что прихожане в возрасте около 40 лет, уже по-другому уже на многие вещи смотрят. Многие сами из них пережили вот эти косые взгляды и тому подобное. И в них уже больше доброты», — сказал он.

Священнослужитель сказал, что характер нынешнего старшего поколения сформировался в непростых условиях. Во времена их молодости людям приходилось скрывать веру. Также им нельзя было посещать храмы даже на большие праздники вроде Пасхи. Поэтому к старшему поколению стоит отнестись с пониманием и снисходительностью, однако их манеры иногда оставляют желать лучшего.

«Все же надо относиться снисходительно к пожилым людям. Однако вот это их желание учить — оно вредно. Совет хорош только тогда, когда его попросили», — подчеркнул Островский.

Нужно просто быть собой

По словам Островского, новичкам в вере не стоит бояться осуждения со стороны других людей. Он сказал, что в этом вопросе надо быть проще и быть собой. Кроме того, боязнь осуждения есть ничто иное, как проявление тщеславия.

«Ты вообще никому не нужен. Перекрестись спокойно и иди дальше, никаких проблем не будет», — сказал он.

Островский подчеркнул, что прирост верующих зависит больше от священнослужителей, а не от внешних факторов.

Источник фото: телеканал «360»

«Древний принцип „какой поп — такой приход“ действует до сих пор. Везде, где священники активно стараются, трудятся, и любят своих прихожан, там постоянное увеличение прихода. Даже церковь на месте с большой проходимостью не увеличит количество верующих, если священник не в полной мере посвящает себя вере», — сказал он.

Островский сказал, что на его службу порой приходят около 500 человек. При этом немалая часть — подростки и студенты.