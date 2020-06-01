Московскую соборную мечеть откроют для верующих 1 июня

Московскую соборную мечеть в тестовом режиме откроют для верующих 1 июня. Об этом рассказал первый замглавы Духовного управления мусульман Российской федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов.

«Завтра без объявления Московская соборная мечеть приступает к работе», — приводит РИА «Новости» слова Мухетдинова.

Он отметил, что в Соборной мечети не ожидают массового наплыва людей. Решение по пятничной молитве в соборной мечети, по его словам, еще не приняли.

«Хотим посмотреть, какая будет реакция людей, сможем ли мы обеспечить все необходимые нормативы: маски, перчатки, работу волонтеров, проходную систему», — сказал Мухетдинов.

ДУМ РФ ранее предложило общинам в регионах разрешить коллективные молитвы в мечетях с участием прихожан. Письмо к председателям централизованных и местных религиозных организаций в составе ДУМ и Совета муфтиев России подписано 29 мая, указывает агентство.