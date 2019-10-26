Верующие Вологды возвели молельню из теплицы. Фото

«Уже несколько недель мы проводим молебны, собирается все больше человек. На прошлой неделе нас было 30. В ближайшее воскресенье, 27 октября, в 14:00 приглашаем вологжан на службу. После нее традиционно проведем чаепитие, на котором пообщаемся на насущные темы», — рассказал настоятель храма отец Никита Горбик.

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Уже готов проект храма. Он будет возведен на этом же участке, построен из клееного бруса. Храм планируется в греческом стиле. Проект храма как раз проходит последние доработки и согласования, на его постройку собирают пожертвования.

Приходская община была организована здесь чуть более года назад. Жители нескольких окрестных улиц решили, что им нужен собственный храм. Начали с малого: возвели теплицу, в которой сейчас собираются для молитв и обращения к Господу. Через какое-то время — на это надеются прихожане — община переберется в новый, комфортный и красивый храм.