Верующие отметят Сретение Господне 15 февраля

Православные христиане 15 февраля отмечают Сретение Господне. В этот день нельзя заниматься уборкой и тяжелым физическим трудом. На праздник нужно пойти в церковь на службу.

Слово «сретение» на старославянском означает «встречу» или «радость». Праздник появился в честь встречи младенца Христа с праведным старцем Симеоном и пророчицей Анной. Родители Иисуса на 40-й день после его рождения принесли первенца в Иерусалимский храм. Согласно Евангелию, в храме младенца благословил 360-летний старец Симеон.

Верующие считают, что к весне в жилище накапливая негативная энергия. Чтобы от нее избавиться, на Сретение Господне проводят специальный обряд. Также в этот день ходят в церковь на службу и приносят домой освященные свечи и воду. На Сретение принято приглашать гостей и прощать обиды.

В праздничный день нельзя заниматься уборкой и тяжелым физическим трудом. Стоит избегать ссор и конфликтов. На Сретение люди всегда обращали внимание на погоду. Верующие считали, что морозы в этот день говорят о продолжительной зиме, а потепление к вечеру — о ранней весне.