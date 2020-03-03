Вертолеты начнут летать над Финским заливом ради спасения тюленят

Аномально теплая зима привела к тому, что во многих уголках России так и не появился прочный лед. Из-за этого потерялись многие маленькие тюленята. Специалисты организовали полеты на вертолетах, чтобы найти нуждающихся в помощи детенышей.

Полеты над Финским заливом начались 3 марта. Спасатели с воздуха ищут места, где нерпы и тюлени пытаются вырастить потомство.

«В дальнейшем воздушное судно будет находиться в суточной готовности к вылету на острова Финского залива для спасения нуждающихся в помощи человека детенышей тюленей», — цитирует РИА «Новости» сообщение компании «Бронка групп».

Директор Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев рассказал, что сначала будут осматриваться острова с пологими спусками к воде. Такие места удобны для обитания тюленей. Изучение территорий будет проходить с расстояния, чтобы не беспокоить животных.

Серые тюлени и балтийская кольчатая нерпа занесены в Красную книгу. Из-за теплой зимы животным пришлось выращивать потомство на тонком льду рядом с местами проживания людей. Такая близость к селам и городам сделала детенышей очень уязвимыми. Более того, льдины с тюленятами стали часто откалываться и уплывать в море, а взрослые тюлени уже не могли их найти.