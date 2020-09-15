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    15 сентября 2020, 03:10

    Правительство выделит деньги для устранения дефицита вертолетов в РФ

    Александра Каширина

    Нехватка вертолетной техники в регионах до 2024 года может достичь 248 машин. Из-за этой небольшой цифры жизни россиян могут оказаться под угрозой, написала газета «Известия» со ссылкой на данные Минтранса.

    Дефицит нужного числа вертолетов означает, что поисково-спасательные, санавиационные и транспортные операции не будут выполняться в полном объеме.

    15 сентября премьер России Михаил Мишустин поручил региональным ведомствам представить в правительство данные о необходимом количестве техники. Недостающие машины предполагается докупить.

    В Минпромторге уверены, что пока это единственный способ решить проблему, так как нет смысла продлевать срок службы старых вертолетов через, к примеру, замену двигателя на более современный. В ведомстве пояснили, что вертолетный парк в России остается одним из самых старых в мире.

    В правительстве сейчас подсчитывают вынужденные траты для обновления техники. Из федерального бюджета могут выделить несколько миллиардов рублей.

    Ранее сообщалось, что небольшим авиакомпаниям в России, которые в основном используют легкие воздушные суда, могут дать право на перевозку грузов и людей. Это улучшит товарные авиаперевозки.

    Новости SMI.FM