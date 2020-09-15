Правительство выделит деньги для устранения дефицита вертолетов в РФ

Дефицит нужного числа вертолетов означает, что поисково-спасательные, санавиационные и транспортные операции не будут выполняться в полном объеме.

15 сентября премьер России Михаил Мишустин поручил региональным ведомствам представить в правительство данные о необходимом количестве техники. Недостающие машины предполагается докупить.

В Минпромторге уверены, что пока это единственный способ решить проблему, так как нет смысла продлевать срок службы старых вертолетов через, к примеру, замену двигателя на более современный. В ведомстве пояснили, что вертолетный парк в России остается одним из самых старых в мире.

В правительстве сейчас подсчитывают вынужденные траты для обновления техники. Из федерального бюджета могут выделить несколько миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что небольшим авиакомпаниям в России, которые в основном используют легкие воздушные суда, могут дать право на перевозку грузов и людей. Это улучшит товарные авиаперевозки.