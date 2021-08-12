Вертолетные туры на кордон Озерный прекратили из-за крушения Ми-8 на Камчатке

Вертолетные туры на кордон Озерный приостановили до 14 августа из-за крушения вертолета Ми-8 с пассажирами компании «Витязь-Аэро». После выявления причин авиакатастрофы будет принято решение о возобновлении полетов.

«Решение о возобновлении полетов будет принято после выяснения всех обстоятельств происшествия», — сообщили в пресс-службе Министерства природы.

Полеты в Кроноцкий заповедник и по другим туристическим направлениям продолжаются.

В четверг, 12 августа, вертолет Ми-8, на борту которого находились 13 туристов и три члена экипажа, упал в Курильское озеро. Восемь человек смогли выбраться из вертолета, они выплыли с глубины девяти метров. Их спасли сотрудники Кроноцкого заповедника с кордона Озерный, они подплыли к пострадавшим всего за несколько минут. Благодаря их оперативной помощи восемь человек спасены. Температура воды была всего восемь-девять градусов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».