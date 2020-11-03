Вертолет совершил посадку в кратере вулкана на Камчатке

Незаконную посадку на охраняемой природной зоне совершил вертолет неизвестного владельца. Он приземлился в кратере вулкана Мутновский в южной части полуострова Камчатка.

Посадку совершил вертолет Ми-8 17 августа. Об этом сообщили в природном парке «Вулканы Камчатки».

«В Южно-Камчатском природном парке зафиксирован факт нарушения природоохранного законодательства. В кратере вулкана Мутновский, расположенном в зоне охраны уникальных природных комплексов и объектов, совершил посадку вертолет», — рассказали представители пресс-службы.

Как отметили в учреждении, воздушное судно приземлилось прямо на природную достопримечательность региона — на Большое фумарольное поле в кратере. Сейчас проводится проверка случившегося. Единственное подтверждение нарушения — это снимок, случайно сделанный фотографом. Но на снимке невозможно разглядеть бортовые номера. Однако на вертолете был нанесен рисунок, изображающий некий город.

Пока нарушитель не найден. Но представители парка «Вулканы Камчатки» надеются, что с дополнительной информацией помогут неравнодушные жители Камчатки. Ведь экосистема этого места очень хрупкая, поэтому нужно довести до туристов правила поведения на охраняемой территории.