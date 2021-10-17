СМИ опровергли сообщения о проблемах с прилетом патриарха Кирилла в Орел

Сильный туман помешал посадке вертолета с патриархом Кириллом в Орле, написал ТАСС. Но источник РИА «Новости» опроверг эту информацию, заявив, что над Орлом никто не кружил.

В Орел предстоятель РПЦ вылетел для участия в освящении храма Казанской иконы Божией Матери. Митрополит Орловский и Болховский Тихон заявил агентству, что все духовенство и прихожане будут молиться, чтобы вертолет с патриархом успешно приземлился.

При этом источник в РПЦ заявил РИА «Новости», что вертолет с патриархом не кружил над городом. По его словам, воздушное судно просто вылетело позже, дождавшись, когда погода прояснится. По данным местных властей, патриарх должен прибыть в Орел в районе 13:00.