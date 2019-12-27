«Вертолет, ковры и свечи»: раскрыты условия райдера «Ленинграда»

Одним из условий бытового райдера группы «Ленинград» являются пятизвездочные гостиницы. Организаторы должны оплатить для лидера коллектива Сергея Шнурова и его жены люксовый номер, рум-сервис на 200 тысяч и мини-бар. Также в номере обязательно должно быть 10 литров воды премиум-класса, миндальное молоко и кофе. Гастрольный состав группы — 17 человек. Согласно райдеру, каждому из них нужна большая кровать в номере.

Что касается гримерок, то в них должны быть ковры, ароматические свечи, удобная мебель, скатерти и комнатные растения. В райдере написано о зеркале в полный рост в отдельной гримерке Шнурова, торшерах, теплых энергетических напитках и кофейном автомате. Составители райдера предусмотрели даже пункт с сигаретами.

Особое место в списке занимают требования к питанию. Музыканты не едят свинину, им нужны отдельные официанты, кроме того, в группе есть вегетарианцы. Чтобы выступление прошло успешно, каждый участник коллектива должен получить от организаторов суточные в размере 1,7 тысячи евро.

Технического райдера у «Ленинграда» нет — группа возит всю аппаратуру с собой. Однако организаторам шоу нужно будет оплатить ее аренду, а это 650 тысяч рублей. Также аппараты нужно перевозить на грузовике и круглосуточно охранять.