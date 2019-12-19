«Не люблю публичность»: как Анастасия Вертинская отметила 75-летие

Актер и ресторатор Степан Михалков — сын Вертинской и режиссера Никиты Михалкова.

«Соберемся сегодня в ресторане „Ваниль“. Будут друзья, родные, внуки и правнуки, которых у меня уже двое. Плодятся, ужас какой-то», — рассказала именинница ТАСС.

Она добавила, что уже «давно ушла из профессии» и не является публичным человеком. Поэтому торжества пройдут в «узком семейно-дружеском кругу».

«Владимир Владимирович Путин на мой день рождения не придет», — пошутила актриса.

В 2015 году Вертинская объясняла «Аргументам и фактам», что в профессии «реализовала себя полностью», и теперь ее «ничего не тяготит, не обязывает».

«Наконец-то уяснила: я не тот человек, который любит публичность», — поделилась актриса.