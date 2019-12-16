Версию о свадьбе Соколова и убитой аспирантки назвали способом смягчить приговор

Адвокат уверена, что такое заявление Соколов сделал, чтобы смягчить себе приговор. Она отметила, что версия о нападении на него Анастасии «не зашла», поэтому бывший доцент СПбГУ ищет другие пути. Он сможет и дальше развивать версию со скорой свадьбой, сообщив следствию, что уличил Ещенко в измене накануне убийства — из-за этого впал в состояние аффекта.

Соколов рассказал, что планировал свадьбу с убитой аспиранткой Подробнее

«Мне кажется, они [Соколов и его адвокат] именно в этом русле сейчас движутся, чтобы у него были основания для смягчения наказания», — сказала она.

О том, что Ещенко собиралась замуж за Соколова, сообщил сам доцент в письменном ответе kp.ru. Он рассказал, что свадьбу начали планировать еще летом 2018 года, однако перенесли из-за недостатка средств — в отпуске потратили много денег. Поэтому бракосочетание якобы решили перенести на 28–29 апреля 2020 года. Он также рассказал, что заявление в ЗАГС они планировали нести уже 12 ноября.