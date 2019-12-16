    16 декабря 2019, 14:59

    Версию о свадьбе Соколова и убитой аспирантки назвали способом смягчить приговор

    Нина Петлинова

    Семья убитой аспирантки Анастасии Ещенко не слышала о том, что девушка планировала выйти замуж за доцента СПбГУ Олега Соколова. Об этом сообщила РБК адвокат матери убитой Александра Бакшеева.

    Адвокат уверена, что такое заявление Соколов сделал, чтобы смягчить себе приговор. Она отметила, что версия о нападении на него Анастасии «не зашла», поэтому бывший доцент СПбГУ ищет другие пути. Он сможет и дальше развивать версию со скорой свадьбой, сообщив следствию, что уличил Ещенко в измене накануне убийства — из-за этого впал в состояние аффекта.

    Соколов рассказал, что планировал свадьбу с убитой аспиранткой

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    «Мне кажется, они [Соколов и его адвокат] именно в этом русле сейчас движутся, чтобы у него были основания для смягчения наказания», — сказала она.

    О том, что Ещенко собиралась замуж за Соколова, сообщил сам доцент в письменном ответе kp.ru. Он рассказал, что свадьбу начали планировать еще летом 2018 года, однако перенесли из-за недостатка средств — в отпуске потратили много денег. Поэтому бракосочетание якобы решили перенести на 28–29 апреля 2020 года. Он также рассказал, что заявление в ЗАГС они планировали нести уже 12 ноября.