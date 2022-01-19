Versace открыл продажу держателя мешков для фекалий питомцев за 20 тысяч рублей

Итальянский бренд Versace представил на своем сайте новинку для владельцев собак. Это специальный держатель пластиковых мешков Medusa, куда убирают отходы во время прогулок с питомцами. На официальном сайте компании указано, что цена новинки составляет 20,6 тысячи рублей.

Аксессуар представляет собой подобие черной сумки с позолоченным карабином. Внизу есть специальное отверстие, через которое можно достать пластиковый мешок, чтобы убрать за своей собакой.

Чтобы тара не выпадала, ее блокирует специальная позолоченная кнопка. Изделие изготовлено из полиэстера с хлопковой подкладкой.

В комплект к держателю модный дом предлагает украшенную кристаллами подвеску для собачьего ошейника, на которой изображен логотип бренда.

Это не единственное предложение итальянского модного дома для владельцев собак. Им также предлагают приобрести поводки и ошейники с позолоченными заклепками. Диапазон цен от 23 тысяч до 32 тысяч рублей.