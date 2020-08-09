Вероника Цепкало прилетела в Москву и проголосовала в посольстве

Супруга оппозиционера Валерия Цепкало пришла проголосовать за нового президента Белоруссии. Ее заметили у здания белорусского посольства в Москве.

После того как Цепкало отдала свой голос за одного из кандидатов, она заявила, что уже вечером отправится обратно в Белоруссию, пишет RTVI.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник из окружения Цепкало сообщило, что вечером 8 августа жена оппозиционера уехала из Белоруссии. При этом собеседник агентства не стал уточнять, куда именно отправилась Вероника Цепкало.

По его словам, причиной для отъезда послужило задержание участницы кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской. Правоохранители по ошибке задержали Марию Колесникову, но позже отпустили. Собеседник агентства подчеркнул, что ее могли перепутать только с одним человеком, намекая на Цепкало.

Валерий Цепкало вместе с двумя детьми уехал из Белоруссии, так как боялся задержания. Позже он перебрался из России на Украину. Центризбирком Белоруссии в июле отказал Цепкало в регистрации в качестве кандидата на пост президента Белоруссии. Выборы нового главы государства проходят сегодня, 9 августа, пишет ИА НСН.