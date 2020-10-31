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    31 октября 2020, 08:56

    Один больной COVID-19 в офисе заразит до 90% коллег — инфекционист

    Андрей Иванов

    Один-единственный заболевший COVID-19 сотрудник может заразить до 90% своих коллег в офисе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на инфекциониста и вакцинолога Евгения Тимакова.
    Один больной COVID-19 в офисе заразит до 90% коллег — инфекционист

    «В одной компании, к примеру, выявляется заболевший коронавирусной инфекцией, который находился в комнате. В этой комнате, где он был, если там нет вентиляции, закрытая комната, заболеют от 60% до 90% сотрудников», — приводит агентство слова врача.

    Тимаков добавил, что коронавирус от заболевшего могут подхватить не только те, кто находился с ним в одном помещении, но и сотрудники, которые контактировали с этими людьми в коридоре или столовой. По словам собеседника, коронавирус не передается во время мимолетных контактов на улице, или когда покупатели и работники торгового зала проходят друг мимо друга в магазинах.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большая часть выявляемых случаев COVID-19 среди работающего населения в России приходится на офисных сотрудников.

    Эпидемическая ситуация в России и мире ухудшилась в сентябре. Московские компании отправили на удаленку треть сотрудников, а в стране ввели всеобщий масочный режим.