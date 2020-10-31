«В одной компании, к примеру, выявляется заболевший коронавирусной инфекцией, который находился в комнате. В этой комнате, где он был, если там нет вентиляции, закрытая комната, заболеют от 60% до 90% сотрудников», — приводит агентство слова врача.

Тимаков добавил, что коронавирус от заболевшего могут подхватить не только те, кто находился с ним в одном помещении, но и сотрудники, которые контактировали с этими людьми в коридоре или столовой. По словам собеседника, коронавирус не передается во время мимолетных контактов на улице, или когда покупатели и работники торгового зала проходят друг мимо друга в магазинах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большая часть выявляемых случаев COVID-19 среди работающего населения в России приходится на офисных сотрудников.

Эпидемическая ситуация в России и мире ухудшилась в сентябре. Московские компании отправили на удаленку треть сотрудников, а в стране ввели всеобщий масочный режим.