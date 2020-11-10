Вероятность заражения коронавирусом через еду оценили в России

«Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%, при этом в продуктах питания его не выявлено. <…> Чтобы избежать заражения важно соблюдать все требования Роспотребнадзора», — приводит агентство слова эпидемиолога.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что большая часть новых случаев заболевания COVID-19 среди работающего населения в России приходится на офисных сотрудников.

Ситуация с коронавирусом ухудшилась в России в сентябре. Число ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 начало резко расти. В России ввели всеобщий масочный режим, а власти регионов ужесточили меры по борьбе с пандемией. С марта российские медики выявили 1 796 132 случая COVID-19. От последствий заражения 2019-nCoV умерли 30 793 человека.