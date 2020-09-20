Вероятность повторного ввода коронавирусных ограничений в России оценили в ВОЗ

«Я не могу комментировать слухи, необходимо обладать фактами», — отметила она.

Специалист объяснила, зачем в целом нужно повторное введение ограничений. Карантин может понадобиться для замедления распространения вируса и выигрыша во времени. Оно необходимо при более активной проверке подозрительных случаев, изоляции и лечению подтвержденных случаев, а также отслеживанию и карантину контактов.

По мнению Вуйнович, универсального решения нет. В каждой стране стратегия по сдерживанию инфекции должна быть научно обоснованной и приемлемой для граждан с точки зрения культурных и социальных особенностей.

Представитель ВОЗ назвала рост и спад заболеваемости результатом действий, предпринимаемых государством. По ее словам, сдерживание пандемии коронавируса — ответственность и правительства, и жителей государства.

Положительный эффект уже принесли меры российских властей и изменение поведения населения. Однако нужно и дальше поддерживать эти нововведения из-за увеличения числа инфицированных.

«Сейчас не время для самоуспокоения. Пример многих стран показывает, что если проявить настойчивость и последовательность, то пандемию можно обратить вспять», — добавила Вуйнович.

Всего в России выявлено более 1,103 миллиона случаев коронавируса, из них 19,4 тысячи человек умерли, 909 тысяч выздоровели. При этом второй день подряд фиксируется более шести тысяч новых случаев.