Жесткие ограничения могут снова ввести в Москве, если ситуация с коронавирусом станет критической. Все сообщения о карантине — это слухи, которые надо фильтровать и «жить реальной жизнью». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Нас всегда чем-то пугают. Но в этом наша жизнь. Просто нам надо, извините, фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и так далее — и жить реальной жизнью. Ну возникнет какая-то критическая ситуация — будем на нее реагировать. Но заранее закапывать себя и говорить: „Ужас, ужас“ — это не стоит», — заявил московский градоначальник в эфире телеканала НТВ.

Собянин добавил, что нужно быть оптимистами.

Ранее мэр Москвы прокомментировал сообщения, что в России якобы началась вторая волна нового вируса. Собянин уверил, что это все еще первая волна. Некоторые регионы только сейчас проходят пик пандемии, которая началась в марте. Он подчеркнул важность «точечной настройки» действий по регионам во время разгула 2019-nCoV.

Московские медики выявили с конца марта 266 357 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умер 4891 человек.