«Возникнет ситуация — будем реагировать»: москвичей призвали фильтровать слухи о новом коронавирусе
«Нас всегда чем-то пугают. Но в этом наша жизнь. Просто нам надо, извините, фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и так далее — и жить реальной жизнью. Ну возникнет какая-то критическая ситуация — будем на нее реагировать. Но заранее закапывать себя и говорить: „Ужас, ужас“ — это не стоит», — заявил московский градоначальник в эфире телеканала НТВ.
Собянин добавил, что нужно быть оптимистами.
Ранее мэр Москвы прокомментировал сообщения, что в России якобы началась вторая волна нового вируса. Собянин уверил, что это все еще первая волна. Некоторые регионы только сейчас проходят пик пандемии, которая началась в марте. Он подчеркнул важность «точечной настройки» действий по регионам во время разгула 2019-nCoV.
Московские медики выявили с конца марта 266 357 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умер 4891 человек.