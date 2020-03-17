Вероятность перехода компаний на удаленную работу оценили в Санкт-Петербурге

Президент Корпорации агентств кадровых решений Business Connection Ильгиз Валинуров подчеркнул, что многие работодатели разрешили сотрудникам не приходить в офис. В пример он привел компанию «Яндекс».

«Есть и другие примеры, но понятно, что в одночасье взять и перевести сотрудников на такой формат работы невозможно. Это связано с написанием различных нормативно-правовых актов, приказов и пр., а также с обеспечением информационной безопасности работодателя. Естественно, если человек имеет доступ к финансовой и бухгалтерской документации — вопрос сохранения конфиденциальности критичен», — пояснил эксперт.

По мнению Валинурова, быстрый переход на удаленку возможен лишь при наличии нужной IT-структуры. В противном случае изменение формата работы займет около месяца.

«Например, это кадровое агентство, где рекрутер может назначать звонки и встречи из дома, а собеседование проводить через мессенджеры. Те же маркетологи легко могут уйти на удаленку, так как большая часть работы делается за компьютером и связана со звонками. Им достаточно будет совещаний раз в неделю», — добавил он.

Доктор медицинских наук, почетный вице-президент РАЕН Виктор Зуев подчеркнул, что сейчас выбор дистанционного формата работы в высшей степени целесообразен и эффективен.

«Это очень современно и удобно. Вам не приходится толкаться среди людей в метро и общественном транспорте, а сидите дома и выполняете все свои функции. Ведь это элементарная логика — если вы меньше контактируете с большим количеством людей, то это повышает шанс остаться здоровым. Ведь поэтому школьников оставляют дома на дистанционном обучении, работникам не рекомендуют ехать в отпуск. Конечно, это зависит от самой возможности работать дистанционно: если она есть, это очень хорошо, и надо пользоваться. Но если такой возможности нет, значит, придется действовать по старинке и ехать на работу», — заметил Зуев.

Специалист по поиску руководителей высшего звена, основатель школы поиска работы, представитель HeadHunter посоветовал, как защитить сотрудников от распространения инфекции.

«Во-первых, необходимо поставить в офисе антисептик, все ручки и поверхности протирать раз в час. Третий шаг — это информационное обеспечение, нужно дать понять людям, что творится, как с этим бороться. Четвертый — выдать сотрудникам маски. Но если все это не помогает, то уже нужно отправлять на дистанционную работу тех сотрудников, которые минимально необходимы в офисе», — заявил он.