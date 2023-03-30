Общество 30 марта 2023, 14:10 Вероятность обмена журналиста WSJ прокомментировали в Кремле Песков не ответил на вопрос о перспективе обмена задержанного журналиста WSJ РИА «Новости»

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В администрации президента России не подтвердили планы обменять задержанного по подозрению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича на другого заключенного. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался комментировать такую возможность, сообщил ТАСС.

«Не располагаю такой информацией. По этой теме мне нечего сказать», — сказал он.

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Журналисты спросили Пескова о том, связано ли произошедшее с задержанием россиянина Сергея Черкасова и станет ли Эван Гершкович фигурировать в будущих переговорах об обмене заключенными.

По словам официального представителя Кремля, журналиста взяли с поличным. По всем остальным вопросам представитель администрации посоветовал обращаться в ФСБ, но уточнил, что задержание Гершковича не повлияет на работу остальных сотрудников иностранных СМИ с аккредитацией.

Корреспондента WSJ взяли в Екатеринбурге при попытке получить секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Его заподозрили в шпионаже в пользу США.

Сергея Черкасова задержали в Бразилии по обвинению властей США в работе на российскую разведку, визовом, банковском и электронном мошенничестве.