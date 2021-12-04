Вероятность новой волны пандемии из-за штамма «омикрон» оценили в Центре им. Гамалеи

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил свое мнение о том, способен ли новый штамм COVID-19 «омикрон» вызвать новую волну пандемии к Новому году. По мнению медика, новый вариант вируса не успеет распространиться к зимним каникулам — для этого требуется не менее полугода.

В пример Альтштейн в беседе с радио Sрutnik привел штамм «дельта», который впервые появился еще осенью прошлого года, а распространяться по миру стал примерно в конце мая. Еще медик предполагает, что до конца пандемии «омикрон» может облегчить течение болезни.

«Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с «омикроном», — сказал главный сотрудник Центра имени Гамалеи.

Альтштейн добавил, что по имеющимся данным, в большинстве случаев новый штамм пока еще не вызвал острого течения болезни. У варианта 32 мутации в главном белке — это может говорить не только о его заразности, как предполагалось ранее. А еще и о том, что его геном не отличается стабильностью, и это подавляет риски тяжелой формы COVID-19.

В целом Альтштейн отметил, что делать конкретные выводы все-таки еще рано. Все имеющиеся гипотезы могут быть разбиты о то, как поведет себя вирус при заражении людей преклонного возраста. Медик добавил, что на текущий момент «омикрон» не похож на штамм, который может привести к действительно устрашающим последствиям.