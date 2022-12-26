Общество 26 декабря 2022, 21:53 «Верный» запустил площадку для поиска производителей собственной торговой марки

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В последнее время продукция собственной торговой марки (СТМ) обгоняет по продажам известные бренды. К примеру в магазине «Верный» товаров СТМ уже почти тысяча. У покупателей есть возможность получить вкусный и качественный продукт за меньшие деньги.

Сегодня товары собственной торговой марки представлены в «Верном» во всех ценовых сегментах. В ближайшее время их количество будет только расти. Дело в том, что магазин запустил площадку для поиска производителей товаров СТМ. Любой поставщик может оставить предложение и увидеть категории, в которых сеть ведет поиск производителей. Многие товары частной марки уже обогнали по продажам известные бренды. Так что в скором времени СТМ займет прочное место на полках, уверена руководитель PR-службы и рекламных проектов торговой сети «Верный» Олеся Лаптева.

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«В ближайшие три года мы планируем увеличить долю товаров СТМ в товарообороте сети в три раза. В 2022 году она выросла на 30%. Покупатели любят наши товары СТМ, потому что они качественные, вкусные и по более привлекательной цене. Они на 30% дешевле, в их стоимость не заложены расходы на рекламу», — объяснила она.

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Доверие покупателей к собственным маркам сетей растет с каждым годом. В результате сотрудничества сети «Верный» и компании МИЛКОМ создали абсолютный хит продаж — ультрапастеризованное молоко и сливки «Васильково поле». Как отметил заместитель вице-президента, управляющий производственной площадкой «Сарапул-молоко» АО «МИЛКОМ» Виктор Порываев, сегодня его компания сотрудничает со многими федеральными сетями.

«Начинали мы с 800 тон, а теперь наше сотрудничество вылились в 6500 тон продуктов в год. С 2020 года организовали собственную торговую марку — Васильковое поле», — отметил он.

Сегодня этот бренд представлен широкой линейкой товаров: молоко пастеризованное и ультрапастеризованное, сливки, йогурты, сливочное масло, творог, сыры и другое, рассказал начальник отдела по работе с федеральными сетями АО «МИЛКОМ» Андрей Павличенко.

«Для производителя, у которого есть свои бренды, выгодна, в первую очередь, стабильность. Это четкие понятные объемы, стабильность и долгосрочное партнерство. Все это позволяет загружать производство», — объяснил он.

Сеть «Верный» запустила удобный портал для производителей, которые заинтересованы в совместном производстве товаров частной марки для ретейлера. Удобный рубрикатор, пакет документов — все понятно и четко. Любой производитель может зайти в раздел товаров СТМ, сделать коммерческое предложение по текущему и новому ассортименту СТМ. По каждому товару на сайте можно увидеть необходимую цену, техническое задание, договор.

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