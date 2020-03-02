Прилетевший из Италии россиянин заразился коронавирусом

Коронавирус подтвержден у россиянина, вернувшегося из Италии. Болезнь протекает в легкой форме, состояние удовлетворительное. Сейчас пациент находится в больнице под наблюдением врачей.

«2 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией Covid-2019 у гражданина Российской Федерации», — приводит «Интерфакс» сообщение оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всех людей, с которыми общался прилетевший россиянин, обследуют врачи. Как выяснилось, молодой человек в феврале отдыхал в Италии. Он заразился 21 числа, после чего вернулся в Россию.

О подозрении на коронавирус в штабе сообщили 1 марта. Мужчину положили в московскую инфекционную больницу №1. После госпитализации медики начали проводить необходимую диагностику. Как уточнили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС), в медучреждение попал их сотрудник.

Распространение коронавируса началось в конце 2019 года в Китае. За два месяца инфекция добралась до многих стран мира. В Италии заразившихся уже насчитывается более 1,6 тысячи человек. Сейчас заболевшие есть в Японии, Южной Корее, Румынии и других странах. Всего инфицированных коронавирусом более 88 тысяч человек, а погиб от COVID-2019 3041 человек.