Вернувшийся домой Шугалей рассказал о своей реакции на биографический фильм

Сегодня российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан вернулись из Ливии в Россию после полутора лет в тюрьме. В полете они посмотрели фильмы «Шугалей» и «Шугалей 2». Об их реакции коротко рассказал глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

В своем Telegram-канале он поблагодарил МИД, Минобороны РФ и всех, кто помогал социологам вернуться домой. Малькевич отметил, что у ПНС просто не оставалось выбора — триполитанские власти не выдержали давления и освободили россиян.

Шугалей и Суэйфан узнали, что свободны, за несколько часов до вылета самолета. Тогда же им дали спортивные костюмы, чтобы они могли переодеться.

«В тюрьме о них „позаботились“: выдали два спортивных костюма на дорожку. Лететь в изношенных тюремных робах заключенные не могли», — рассказал общественник.

Перелет был долгим и с пересадками. Поэтому социологи посмотрели оба фильма о своей поездке в Ливию. Максим Шугалей высоко оценил киноленты, рассказав, что его на самом деле трижды водили на расстрел и приносили «протоколы допроса» на арабском, которые требовали подписать. Только условия, по словам социолога, были хуже.

«Блестяще передано то, что происходило с нами на самом деле. Разве что… условия содержания на самом деле хуже», — цитирует Шугалея Малькевич.

Глава ФЗНЦ отметил, что будет и дальше помогать тем, кто незаконно находится в триполитанской тюрьме «Митига», где более полутора лет держали российских социологов.

Например, сейчас там находится сын экс-главы МИД Ливии Мохаммед Треки. Он попал туда после того, как согласился помочь россиянам и вел переговоры об их освобождении.

Напомним, Максим Шугалей и Самер Суэйфан попали в плен в мае 2019 года. Они приехали в Ливию по работе. При себе у них были все необходимые документы вплоть до разрешения заниматься научной деятельностью на территории страны.

Несмотря на это, их захватили в плен и держали в тюрьме все это время. Официальных обвинений социологам предъявлено не было.

Ранее ФАН публиковал материал о прибытии Шугалея и Суэйфана в Россию, где их встречали родные.