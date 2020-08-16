Вернувшиеся на родину россияне рассказали о целях поездки в Белоруссию

Соотечественники направлялись в Венесуэлу, где должны были охранять объекты. Белоруссия была для них «перевалочным пунктом». Освобожденные россияне теперь уверены, что их специально заманили в соседнюю страну ради создания провокации.

С работодателем россияне познакомились в интернете. Мужчину заинтересовал их боевой опыт. Начальник спросил, возможно ли увеличить число бойцов с 30 до 60. Позже он озвучил цифру в 180 наемников — именно столько человек ему было нужно для защиты объектов. Позже россияне узнали о гибели работодателя и приняли предложение сотрудничать по аналогичному контракту в Венесуэле.

В Белоруссию россияне прибыли на двух микроавтобусах, которые заказал куратор. Вскоре они узнали о накладке в организации перелета до места работы. Поэтому бойцам предложили на время разместиться в санатории. Мужчины соблюдали дисциплину, не пили и не развлекались, потому что считали себя уже на работе. Все время в Белоруссии они ожидали приказа об отправке.

Задержание среди ночи силовиками стало для них полной неожиданностью, признались россияне.

Белоруссия передала РФ 32 14 августа. Они вернулись на родину в рамках Минской конвенции о правовой помощи. Еще один человек имеет белорусское гражданство, он остался на территории страны.

Россиян задержали 29 июля. Их обвинили в подготовке теракта и организации массовых беспорядков перед президентскими выборами в Белоруссии, которые прошли 9 августа.