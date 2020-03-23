Вернувшиеся из-за границы россияне могут оформить больничный онлайн. Вот 3 шага, которые нужно сделать

Жители России, вернувшиеся домой из-за рубежа, могут оформить больничный дистанционно. Для этого нужно выполнить всего три действия, рассказываем - какие.

Фонд социального страхования (ФСС) начал дистанционно оформлять электронные больничные для россиян на карантине из-за коронавируса. Для получения больничного нужно зайти на сайт ФСС — fss.ru. Прямо на главной странице большими буками написано «Подать заявление» — именно туда и нужно нажать.

Источник фото: Фонд социального страхования

Дальше нужно заполнить заявление и приложить фотографии документов, подтверждающих поездку: скан загранпаспорта с отметками о выезде и въезде, билеты. Для домочадцев нужны будут документы, которые подтверждают факт совместного проживания.

Первая выплата придет уже через пять рабочих дней, вторая — после закрытия больничного. Ни в какое медицинское учреждение идти не надо.

Воспользоваться дистанционным оформлением больничного могут только те, кто вернулся из зарубежной поездки, и/или совместно проживающие с ними домочадцы. Причем в одном личном кабинете можно оформить заявление сразу на всех.

Источник фото: Фонд социального страхования

При оформлении дистанционного больничного работодателю будет достаточно только номера электронного листа нетрудоспособности. В ФСС подчеркнули, что электронный документ имеет точно такую же юридическую силу, что и бумажный больничный.

Как обещают в ФСС, оформление больничного займет всего несколько минут.