Вернувшиеся из-за границы россияне могут оформить больничный онлайн. Вот 3 шага, которые нужно сделать
Фонд социального страхования (ФСС) начал дистанционно оформлять электронные больничные для россиян на карантине из-за коронавируса. Для получения больничного нужно зайти на сайт ФСС — fss.ru. Прямо на главной странице большими буками написано «Подать заявление» — именно туда и нужно нажать.
Дальше нужно заполнить заявление и приложить фотографии документов, подтверждающих поездку: скан загранпаспорта с отметками о выезде и въезде, билеты. Для домочадцев нужны будут документы, которые подтверждают факт совместного проживания.
Первая выплата придет уже через пять рабочих дней, вторая — после закрытия больничного. Ни в какое медицинское учреждение идти не надо.
Воспользоваться дистанционным оформлением больничного могут только те, кто вернулся из зарубежной поездки, и/или совместно проживающие с ними домочадцы. Причем в одном личном кабинете можно оформить заявление сразу на всех.
При оформлении дистанционного больничного работодателю будет достаточно только номера электронного листа нетрудоспособности. В ФСС подчеркнули, что электронный документ имеет точно такую же юридическую силу, что и бумажный больничный.
Как обещают в ФСС, оформление больничного займет всего несколько минут.