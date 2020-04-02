Вернувшиеся из Таиланда россияне без разрешения покинули аэропорт

Некоторые россияне настолько рады возвращению на родину, что «забыли» о правилах карантина. Так, 12 человек прилетели во Владивосток из Таиланда и быстро покинули аэропорт, чтобы избежать проверок и последующей изоляции.

«Четверо из 12 пассажиров, прилетевших сегодня ночью во Владивосток из Бангкока и покинувших аэропорт, найдены и помещены в обсерватор», — рассказали в правительстве Приморского края. Властей процитировало РИА «Новости».

Речь идет об одной семье. Несколько часов эти люди находились в квартире и контактировали только с одним человеком — своей родственницей. Женщина теперь находится в самоизоляции. Возможно, ее тоже перевезут в обсерватор.

Всего в региональных обсерваторах находятся 176 человек. В их числе и туристы из Таиланда. Поиски других беглецов продолжаются. Их ищет полиция.

Самолет из Таиланда приземлился во Владивостоке ночью 2 апреля. На борту находились 170 пассажиров. Для них подготовили места в санатории «Сахарный ключ». На карантине они должны оставаться 14 дней.

Ранее стало известно, что вернувшихся из других стран россиян обяжут вести журнал. В нем они будут рассказывать о своем состоянии и подтверждать, что не выходят на улицу.