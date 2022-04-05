Вернутся в Россию на запах денег

Культурные деятели, покинувшие Россию, заявляют о своем праве на отдых. Но не сейчас, когда нужно объединиться для защиты страны. Депутат Госдумы Султан Хамзаев поделился с «360» своим мнением.

Месяц назад вдруг неожиданно все поехали отдыхать куда-то. Одни театралы у нас в Израиль уехали, другие еще в другие страны, некоторые в Америку. И говорят, это было запланировано, наш заслуженный отдых. Да пожалуйста, вы имеете право на отдых, но не в такое время! В такое время, наоборот, надо сконсолидироваться, выстроить свою работу так, чтобы защитить свою страну и быть ближе к народу. А они говорят: нет, вы здесь сами разберитесь, мы уехали туда, и если у вас все получится, тогда мы приедем и будем зарабатывать на вас деньги. И вот здесь нужно, я об этом уже многократно говорил, запретить им возвращаться в Россию. Тогда они и другие поймут, что такое патриотизм в правильном его восприятии. А не так, когда они сейчас все убежали куда-то, а потом через месяц, через два вернутся и подадут это за моральный подвиг. Как будто еще и нас спасают тем, что к нам вернулись на нас зарабатывать деньги.