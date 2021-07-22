Вернуться и не уволиться. Врач дал советы по выходу на работу после отпуска

Чтобы минимизировать стресс после возвращения из отпуска на работу, нужно грамотно подготовиться к отдыху. Советами о том, как это можно сделать, поделился с «360» главный врач Центральной клинической психиатрической больницы Московской области Антон Масякин.

Врач обратил внимание на то, что многие ошибочно полагают, что все новые важные задачи лучше решать уже после отпуска, однако это не так. Как раз их следует сделать заранее, потому что во время возвращения к рабочей рутине это будет делать гораздо сложнее.

Важно правильно уйти

«В любом процессе самое главное — это начало, это инициация процесса. Поэтому если у человека сложные проекты, их лучше начать до отпуска, хотя бы запустить, чтобы после отпуска они не свалились грудой дел», — объяснил Масякин.

Второй момент — это важные звонки и встречи, которые тоже лучше делать до отпуска.

Масякин посоветовал составить список дел, которые следует начать после отпуска, и среди них не должно быть срочных и важных.

«Могут быть срочные и неважные, несрочные и важные. Не должно быть очень горящих, которые заставят человека в первый день после отпуска столкнуться с эмоциональной загрузкой», — рассказал врач.

Возвращаться не в понедельник

Важно правильно выбрать время, чтобы выйти на работу. По мнению Масякина, понедельник будет не самым удачным вариантом, лучше возвращаться к рабочим делам в среду, четверг или пятницу.

«Если вы уезжали на море, на дачу, где вы провели весь отпуск, вам нужно за два-три дня вернуться в рутину хотя бы домашнюю, чтобы мозг уже начал воспринимать ее как обыденность», — добавил он.

При смене часовых поясов нужно прилететь домой заранее и желательно не ночью. В противном случае сутки могут уйти просто на восстановление физиологического состояния.

Больше перерывов

Масякин добавил, что многие люди пользуются возможностью выйти на работу незадолго до выходных. Так процесс адаптации происходит легче и быстрее. Отдельное внимание он обратил на задачи, которые человек ставит перед собой в первые рабочие дни.

«На работе редко когда нельзя отложить [дела] на завтра, послезавтра. Понедельник и вторник лучше посвятить мелким, рутинным задачам, которые есть на любой работе. И работа пойдет, и человек будет вставать в график и не будет испытывать сильного стресса», — пояснил Масякин.

Врач также посоветовал делать небольшие пятиминутные перерывы между задачами. В это время можно спокойно посидеть в кресле, закрыть глаза, переключиться на соцсети. Все это поможет наладить привычный ритм.