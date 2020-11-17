Вернуть вытрезвители в России планируют в 2021 году
Госдума планирует до новогодних каникул принять во втором и третьем чтении законопроект о возвращении системы вытрезвителей. Документ должен вступить в силу 1 января 2021 года, сообщил ТАСС глава думского комитета по вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.
До конца года примем
Алексей Диденкодепутат Госдумы
Ко второму чтению комитет Диденко одобрил поправку, согласно которой закон должен вступить в силу 1 января.
По мнению парламентария, «переходный период не нужен». Депутат также напомнил, что организацией вытрезвителей будут заниматься региональные власти.
В первом чтении инициатива была одобрена в ноябре 2019 года. Авторы законопроекта отмечали, что в 20 регионах уже действуют вытрезвители. Они открываются на базе медицинских и других государственных учреждений.
Новые вытрезвители будут созданы в рамках государственно-частного партнерства. Регионы в этом случае смогут взимать плату с людей, которых доставили в учреждение. Порядок взимания платы будет устанавливать правительство России.