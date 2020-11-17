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    17 ноября 2020, 00:58

    Вернуть вытрезвители в России планируют в 2021 году

    Кирилл Фролов

    Госдума планирует до новогодних каникул принять во втором и третьем чтении законопроект о возвращении системы вытрезвителей. Документ должен вступить в силу 1 января 2021 года, сообщил ТАСС глава думского комитета по вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.
    Вернуть вытрезвители в России планируют в 2021 году

    До конца года примем

    Алексей Диденкодепутат Госдумы

    Ко второму чтению комитет Диденко одобрил поправку, согласно которой закон должен вступить в силу 1 января.

    По мнению парламентария, «переходный период не нужен». Депутат также напомнил, что организацией вытрезвителей будут заниматься региональные власти.

    В первом чтении инициатива была одобрена в ноябре 2019 года. Авторы законопроекта отмечали, что в 20 регионах уже действуют вытрезвители. Они открываются на базе медицинских и других государственных учреждений.

    Новые вытрезвители будут созданы в рамках государственно-частного партнерства. Регионы в этом случае смогут взимать плату с людей, которых доставили в учреждение. Порядок взимания платы будет устанавливать правительство России.