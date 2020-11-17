Вернуть вытрезвители в России планируют в 2021 году

До конца года примем Алексей Диденко депутат Госдумы

Ко второму чтению комитет Диденко одобрил поправку, согласно которой закон должен вступить в силу 1 января.

По мнению парламентария, «переходный период не нужен». Депутат также напомнил, что организацией вытрезвителей будут заниматься региональные власти.

В первом чтении инициатива была одобрена в ноябре 2019 года. Авторы законопроекта отмечали, что в 20 регионах уже действуют вытрезвители. Они открываются на базе медицинских и других государственных учреждений.

Новые вытрезвители будут созданы в рамках государственно-частного партнерства. Регионы в этом случае смогут взимать плату с людей, которых доставили в учреждение. Порядок взимания платы будет устанавливать правительство России.