Вернуть лицензирование в сфере ветеринарии призвали в Госдуме

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал о возможном возвращении лицензирования в сфере ветеринарии. По его словам, сейчас в Госдуме прорабатывается вопрос о создании реестра ветеринарных врачей совместно с Минсельхозом, написало ИА НСН.

Бурматов добавил, что было бы идеально вернуть лицензирование, а также создать реестр ветеринарных врачей. Однако коллеги из правительства, по его словам, выступают против возвращения этого закона.

Депутат подчеркнул, что лицензирование необходимо даже потому, что многие российские граждане становятся жертвами мошенников и несут денежные потери.

«У нас действительно мошенничества в сфере ветеринарии много. Жертвами становятся и животные, и люди. Животные — потому что гибнут, люди — потому что теряют сотни тысяч рублей, отдавая эти деньги мошенникам. Потом доказать что-то, к сожалению, невозможно. Тысячи животных ежегодно мы теряем из-за мошенников», — заключил он.

Лицензирование в сфере ветеринарии было отменено в 1998 году, а лицензирование оказания платных услуг ветеринарии упразднили в 2005 году.