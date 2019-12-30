Вернуть 2010-й. «360» и блогер Даша Чер попробовали вернуться на 10 лет назад

Заканчивается эпоха 2010-х. Создатель масок в Instagram Даша Чер и съемочная группа «360» решили отправиться в прошлое и вспомнить, как мы жили без агрегаторов такси, бесконтактной оплаты и Instagram.

Под хиты Леди Гаги и лучшие песни Шакиры блогеру Даше Чер нанесли макияж по моде 2010 года. Так она готовилась к эксперименту. Десятилетие на исходе, и «360» предложил прожить ей один день так, как это было в 2010-м: бледные губы, смоки айс. Брови ниточкой делать не стали.

Источник фото: телеканал «360»

Кажется, что 2010-е были чуть ли не вчера, и вроде бы наша жизнь не так сильно изменилась. Тогда уже были смартфоны, но их эпоха только-только начиналась. Еще не было Instagram и мессенджеров, а Facebook мы предпочитали «Одноклассников». Мы не пересели на летающие автомобили и не стали проводить каникулы в космосе. Но это только на первый взгляд. Уже первое задание ввело Дашу в ступор.

«Десять лет назад не было агрегаторов такси, и тебе сейчас предстоит вспомнить, как это было. Позвонить, поговорить с диспетчером и определить свое местоположение, потому что навигатора тоже нет. Господи, тут и интернета-то нет!», — ужаснулась блогер Даша Чер.

Даша легко отделалась: такси с номером на капоте проезжало мимо. Пока ехали на следующее задание, вспоминали, что вместе с уходящим десятилетием безвозвратно исчезло из нашей жизни. А платить в такси пришлось наличными. И Даше уже не хотелось вернуть ее 2010 год.

Источник фото: телеканал «360»

В кафе официанту Даша по привычке обещала расплатиться картой. Но такого тоже раньше не было. Кое-как наскребли наличные.Теперь последнее задание: перевести деньги. В 2010-м об онлайн-переводах еще никто не слышал. Пришлось искать банкомат. Но с заданием Даша все-таки не справилась.

«Если бы сейчас мы вернулись в 2010-й, было бы гораздо сложнее: с такси, с переводом денег. Хорошо, что все меняется, и технологии развиваются, это реально упростило жизнь», — отметила Даша Чер.

Источник фото: телеканал «360»

В масштабах одной личности мир, возможно, изменился не так кардинально. Но если оглянуться на десять лет назад и посмотреть, что это время нам принесло, окажется, что в масштабах человечества поменялось многое. Теперь у нас есть частная космонавтика — спасибо Маску за это, Google Glass, VR-шлемы и беспилотные автомобили. Ученые расшифровали геном неандертальца, научились делать полную трансплантацию лица, нашли Бозон Хиггса и научились добывать электричество из лягушки. Отношения теперь выясняют в рэп-баттлах, мусор собирают раздельно, а феминизм, харассмент и бодипозитив стали словами, которые мы слышим каждый день. А каким будет новое десятилетие? Это зависит только от нас.