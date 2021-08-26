Еще два самолета Минобороны РФ с эвакуированными из Афганистана людьми вернулись в Подмосковье

Самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны РФ, которые ведомство выделило для эвакуации людей из Афганистана, приземлились в в аэропорту Чкаловский в Московской области. Как сообщил ТАСС, один из бортов вывез из страны около ста человек, преимущественно россиян афганского происхождения.

Таким образом, в Россию уже вернулись все четыре самолета, отведенные для эвакуации из Кабула. На них в страну прибыли граждане России, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и Украины. Сейчас проводится дезинфекция для всех пассажиров этих бортов. Она нужна для борьбы с распространением коронавируса.

Точное число людей, которых удалось вывезти благодаря российским самолетам, пока не названо. Ранее Минобороны говорило, что намеревается эвакуировать около пятисот человек.

Многие страны начали эвакуацию из Афганистана после того, как 15 августа контроль над Кабулом установило террористическое движение «Талибан»*. В Пентагоне уже заявляли, что американским самолетам при эвакуации может грозить опасность.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в РФ