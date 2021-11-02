«Верю, что не врет». Знакомые рассказали о девушке, обвинившей в изнасиловании рэпера Yung Trappa

Первокурсница из Санкт-Петербурга заявила в полицию об изнасиловании. В надругательстве она обвинила рэпера Владислава Ширяева, известного под псевдонимом Yung Trappa. Источники «360» рассказали, что девушка всегда была порядочной и с кем попало не общалась.

«Я знаю Алину, она была хорошей и доброй, отличницей. Судя по тому, что у рэпера были проблемы с законом, я склонна верить, что Алина не врет», — рассказала одна собеседница.

Тем не менее девушка не знает, где рэпер мог с ней познакомиться, про ее предпочтения тоже мало что известно. Но иногда в соцсети она выкладывает рэп-музыку. На странице пострадавшей написано, что она учится на пиарщика.

Другой источник не смог с уверенностью сказать, чем любит заниматься девушка в свободное время. Однако первокурсницу никто не замечал в ночных клубах или на квартирниках. Также источник уточнил, что пострадавшая не похожа на беспечную девушку, так как круг обещания она выбирает тщательно. Собеседница отметила, что, скорее всего, Алина доверяла этому музыканту, поэтому и отправилась с ним в коттедж.

Пока неизвестно, оклеветала девушка рэпера или преступление действительно произошло. Многие думают, что пострадавшая позарилась на известность музыканта. Но пока никаких подтверждений этому нет. Рэпер ранее уже был судим за сбыт наркотиков и на свободу вышел зимой этого года. Делом занялась полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.