Верят, что их не найдут. Что грозит покупателям поддельных сертификатов о вакцинации от ковида

Многие россияне, которые не хотят делать прививку от коронавируса, надеются обмануть запреты и покупают поддельные сертификаты о вакцинации. Однако у такого решения есть серьезные последствия. Не только для здоровья — как себя, так и окружающих. Нарушителям придется иметь дело с полицией и нести ответственность.

Два медработника из Электростали сделали хорошую статистику по вакцинации. Они поставили дело на поток и подарили «прививку» тысяче человек. Поддельные сертификаты были занесены в госуслуги, поэтому их трудно отличить от настоящих.

Старший помощник руководителя Ольга Врадий отметила, что двум медработникам помогали еще шесть человек — они искали клиентов в Сети.

«По ходатайству следователя следственного отдела по Электростали ГСУ СК России по Московской области судом арестованы восемь человек, обвиняемых во внесении фиктивных сведений о вакцинации граждан в системы государственного учета и подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19, а также получении взятки в крупном размере», — уточнила Врадий.

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин рассказал, что один из сотрудников вступил в Telegram-канал, который предлагал приобрести поддельный сертификат, и притворился покупателем

«Он совершил сделку дистанционным способом, и при тесном взаимодействии удалось отследить перевод денежных средств. К большому сожалению, граждане надеются, что их покупка останется незамеченной. Это невозможно, если пациент не заходил в больницу, сейчас это все фиксируется фото- и видеофиксацией», — подчеркнул он.

Тех, кто купил поддельные сертификаты, могут отследить с помощью камер. Либо их могут сдать врачи, которые делали «прививку» — чтобы облегчить свое наказание.

«После того, как происходит задержание, сами врачи, которые этим занимаются, очень активно работают со следствием, ведь это очень тяжкая статья. Предоставляют информацию о том, кому это (поддельные сертификаты — прим. ред.) было сделано», — отметил Курынин.

Однако бывает и обратная ситуация — житель, который купил сертификат, может сам прийти в полицию и сдать врачей.

«Было у нас обращение гражданина. Он пришел к нам с просьбой: „аннулируйте мне ту запись, которую я приобрел преступным способом, я хочу по-настоящему вакцинироваться“. Была выявлена медсестра, которая это сделала», — рассказал Курынин.

Тех, кто покупает поддельные сертификаты, ждут серьезные проблемы. Им грозит не только аннулирование сертификата или риск заразиться коронавирусом, но и уголовная ответственность. Какое именно наказание будет ждать нарушителей, определит суд,