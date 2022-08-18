Верховный суд выступил за снижение числа арестов по уголовным делам
Глава Верховного суда Лебедев призвал снизить число арестов по уголовным делам
Верховный суд РФ выступает за более широкое применение мер пресечения, которые не связаны с арестом. Об этом заявил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев. Он подчеркнул, что это правовая позиция высшей инстанции.
Лебедев обратил внимание, что численность арестованных по решению суда сократилась в четыре раза по сравнению с периодом, когда эту меру пресечения избирали прокуроры, сообщило РАПСИ.
«Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции Верховного суда России (ВС РФ) о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу» — сказал он.
Помимо этого, председатель ВС РФ призвал внимательнее относиться к практике по делам, фигурантами которых являются предприниматели и бизнесмены.
Лебедев пояснил, что арестовывать человека, который виновен в финансовых преступлениях, нужно только тогда, когда он не имеет постоянного места жительства в России, его личность не установлена, он нарушил избранную меру пресечения или скрылся от следствия. В других случаях, по его словам, нужно прибегать к альтернативным мерам пресечения.