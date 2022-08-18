Верховный суд выступил за снижение числа арестов по уголовным делам

Верховный суд РФ выступает за более широкое применение мер пресечения, которые не связаны с арестом. Об этом заявил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев. Он подчеркнул, что это правовая позиция высшей инстанции.

Лебедев обратил внимание, что численность арестованных по решению суда сократилась в четыре раза по сравнению с периодом, когда эту меру пресечения избирали прокуроры, сообщило РАПСИ.

«Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции Верховного суда России (ВС РФ) о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу» — сказал он.

Помимо этого, председатель ВС РФ призвал внимательнее относиться к практике по делам, фигурантами которых являются предприниматели и бизнесмены.

Лебедев пояснил, что арестовывать человека, который виновен в финансовых преступлениях, нужно только тогда, когда он не имеет постоянного места жительства в России, его личность не установлена, он нарушил избранную меру пресечения или скрылся от следствия. В других случаях, по его словам, нужно прибегать к альтернативным мерам пресечения.